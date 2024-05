Il festival olistico Curand’Era raddoppia

Il festival olistico Curand’Era torna per la sua seconda edizione, raddoppiando in termini di numeri di attività e di ospiti previsti. A settembre dello scorso l’esordio, con una prima edizione che sebbene sfortunata per il maltempo era riuscita comunque ad abbracciare un migliaio di persone arrivate da tutta la provincia. Nel weekend del voto, quello dell’8 e 9 giugno, il Parco dei Salici si prepara ad accogliere la seconda edizione, rinnovata e come detto ampliata nei numeri. Saranno 28 gli operatori nell’area benessere (lo scorso anno erano 17), 20 espositori nell’area mercatino, 12 conferenze gratuite, 19 attività per adulti e bambini ad ogni ora a partire dalle 10 e poi musica, danze e così via. Il festival sarà aperto tutto il giorno dalle 10 alle 22, sia il sabato che la domenica. L’ingresso è da via Venezia dove ci sarà un info point che guiderà gli ospiti a tutte le iniziative in programma.

"Vogliamo presentare una medicina alternativa che va a sostenere la persona dal punto di vista fisico e mentale – dice Giulia Paolini, naturopata che dal 2019 si occupa del benessere della persona – ognuno dei 28 operatori avrà il suo gazebo all’interno del quale sarà possibile fare trattamenti, prove ridotte a pagamento seppur a prezzo ridotto. Per questo consigliamo vivamente di prenotarsi, già da ora, per evitare file. Alcuni dei loro faranno dimostrazioni attraverso l’illustrazione di casi clinici".

Tantissime le iniziative in programma. "In questa edizione c’è veramente di tutto – spiega Giulia Bertoncini, operatore olistico, specializzata in sciamanesimo europeo – dalle arti marziali alle danze africane o mediorientali, tanta musica, attività per bambini, per donne in gravidanza e anche un esperto di cinofilia. C’è spazio per il bagno della foresta, per la meditazione, yoga, per canti e rituali dedicati alla natura". Ed infine un’ampia area market. "Siamo riusciti a raggruppare chi crea oggetti inerenti al mondo olistico – dice Laura Rizzitelli, artigiana – dai gioielli agli incensi, dalle pietre alle creme alchemiche e tante altre creazioni interessanti da scoprire".