Il festival estivo Le 11 Lune crescono ancora

PECCIOLI

Il calendario di 11Lune, nell’edizione della prossima in programma la prossima estate, si arricchisce di un nuovo spettacolo. Il 25 giugno alle 21.30 all’anfiteatro Fonte Mazzola, lo scrittore Stefano Massini, per la terza volta sul palco della kermesse, e il giornalista Corrado Formigli, andranno in scena con "Titanic". Dopo aver varcato il traguardo di oltre 200 puntate insieme al programma tv Piazzapulita, la coppia formata da Corrado Formigli e Stefano Massini approda adesso sui palchi teatrali, con uno spettacolo dal vivo in cui le dieci regole per salvarci dal naufragio creano l’occasione per un incontro fra tre linguaggi: giornalismo, story telling e musica. Un esperimento di teatro civile, che vuole accendere una luce sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata.

Lo spettacolo è prodotto anche dal Sistema Peccioli. L’ingresso è libero e senza prenotazione. Insomma, il cielo della kermesse di Peccioli si impreziosisce di un nuovo spettacolo con due giganti della cultura e dell’informazione come Massini e Formigli. Massini, come detto, è già stato ospite di 11Lune, mentre Formigli ha partecipato a una passata edizione di "Pensavo Peccioli". Già annunciata da qualche mese la presenza al festival di Emma Marrone il 5 luglio. Inoltre da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio ecco la settimana in cui, per il sesto anno, il Post organizza assieme alla Fondazione Peccioliper un workshop di scrittura e giornalismo a Peccioli, dedicato a raccontare a una classe di giovani studenti alcune delle cose che abbiamo imparato in questi quattordici anni di vita del Post. Anche quest’anno i partecipanti saranno venti, tra i 18 e i 28 anni, e potranno candidarsi entro domenica 12 maggio. Il workshop è gratuito e si svolge all’interno del festival 11 Lune: è sostenuto e coordinato dalla Fondazione Peccioliper, che ha proposto per la prima volta nel 2019 questo progetto per collaborare alla formazione di giovani sui temi dell’informazione accurata e di qualità. Nelle edizioni passate ha ospitato in tutto più di 120 studenti e ha ricevuto oltre mille domande di partecipazione, e si è concluso con la realizzazione di cinque speciali pubblicati sul Post, prodotti dagli studenti. Gli studenti del workshop saranno ospitati negli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione.