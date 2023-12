Il festival A Pontedera ecco i Vegan Days

Mercatino artigianale, conferenze, area food, area bambini e tanto altro. Tornano dopo cinque anni il Vegan Days Festival a Pontedera con ingresso gratuito. Il via stasera, venerdì 1 dicembre, con un’apericena vegan al Museo Piaggio ed a seguire una lettura di racconti della scrittrice Barbara Mugnai. Da domani mattina alle 11 si apriranno le porte del Centrum Sete Sois Sete Luas di viale Piaggio con il via alle conferenze che dureranno per tutta la giornata, il mercatino, le attività per i bambini con l’attenzione al riciclo grazie al laboratorio (ore 16) di Plastic Free e poi l’"artivismo" con il Vegan Tattoo Circus con nove tatuatori e tatuatrici vegani provenienti da tutta la Toscana.

Domenica ancora conferenze dalle 10.30 ma anche presentazione di libri, showcooking e così via. Non mancheranno anche domenica attività per i bambini già dalla mattina fino al pomeriggio. Dopo il successo degli scorsi anni, quando si arrivò a contare fino a 2.500 ospiti, l’associazione Lav Pontedera che organizza il Festival si aspetta anche quest’anno tante persone, anche da fuori. "Questo evento ha assunto ormai rilevanza nazionale – ha detto Ilaria Ilari della Lav Pontedera – il nostro obiettivo è quello di divulgare la scelta etica del vivere vegan, promuovendo un modo di vedere e vivere attento ai consumi, alla qualità della vita di tutti gli esseri viventi e al rispetto per l’ambiente". Vegani in aumento di anno in anno. "Quando facemmo questa scelta tanti anni fa eravamo pochissimi, oggi c’è sempre più adesione e anche solo interesse attorno a questo mondo. Ci fa piacere infatti che partecipino soprattutto i non vegani, per mostrare loro come si può vivere rispettando tutti gli esseri viventi". Quindi il plauso dell’amministrazione comunale. "Ben vengano questi momenti che fanno bene alla comunità e che riescono ad attrarre persone da fuori" ha detto il vicesindaco Alessandro Puccinelli. "È una vetrina a livello nazionale" ha sottolineato Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici.

l.b.