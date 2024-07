Il Dramma Popolare. Nel vivo della storia dei conflitti e della fede: "Chi sei tu?" di Schmitt

di Gabriele Nuti

Da sempre il Dramma Popolare di San Miniato interroga e scuotono le coscienze. Quest’anno entra nel vivo di una delle tragedie umane più sanguinose della storia: il perenne conflitto israelo-palestinese. E lo fa con la messa in scena, per la regia di Otello Cenci, del testo "Chi sei tu? La sfida di Gerusalemme" dello scrittore francese Eric-Emmanuel Schmitt che ha trascorso un mese in Terra Santa e ne ha tratto una sorta di diario di "guida" nei luoghi dove Gesù è nato, ha vissuto ed è stato messo in croce per salvare l’umanità. Luoghi dove la fede sopravvive alle contraddizioni e al sangue di tante vittime innocenti. Luoghi dove le tre religioni monoteiste figlie dello stesso Dio dovrebbero trovare l’humus per convivere pacificamente e invece si scannano da secoli. Dio, chi sei tu? L’interrogativo che spaccherà il cielo del Teatro dello Spirito in quell’ora di spettacolo dove ognuno è chiamato a trovare "la terza via alla risoluzione dei conflitti", come ha detto il regista Cenci ieri mattina durante la conferenza stampa di presentazione.

Ancora una volta – quasi un miracolo che si rinnova dal 1947 – la Fondazione Dramma Popolare presieduta da Marzio Gabbanini si è superata nello scegliere il testo. Difficile, non nato per il teatro, che mette alla prova un cast d’eccezione con protagonista principale Ettore Bassi, Mirna Kassis, cantante siriana che si esibirà dal vivo con Matteo Damele, Filippo Dionigi, Tomas Milner. "Un testo che ci stimola a riflettere sul significato di un viaggio, anche interiore – dice il presidente della Fondazione Dramma Popolare Marzio Gabbanini – che non dimentica il dramma attuale che in quei luoghi si consuma a causa della guerra, ma che sa anche trovare nella fede il significato più profondo della pace, dell’incontro con l’altro da sé, dell’amore verso tutto e tutti".

L’autore Schmitt fa parte del cast perché leggerà alcuni passi del testo in pillole video. Dal 20 al 24 luglio "Chi sei tu? La sfida di Gerusalemme" sarà in piazza del Duomo a San Miniato (la prima il 19 a cura della Banca Crédit Agricole) grazie a Fondazione Dramma Popolare di San Miniato in sinergia coproduttiva con Fondazione Meeting di Rimini e Centro Teatrale Bresciano. Alla presentazione ieri mattina sono intervenuti il sindaco Simone Giglioli che ha ricordato come nel 1947 il Dramma nacque proprio per "il rilancio culturale dopo la Seconda guerra mondiale", il direttore generale di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Massimo Bacchereti, il direttore per la Toscana di Crédit Agricole Massimo Cerbai, don Francesco Ricciarelli in rappresentanza del vescovo Giovanni Paccosi e della diocesi.

Cerbai ha sottolineato come l’attualità del testo sia stata messa in evidenza dalle numerose richieste di prendere parte alla prima del 19. Don Ricciarelli ha portato il saluto e il compiacimento del vescovo per la scelta del testo. Tutti gli spettacoli della Festa del Teatro, come tradizione, hanno avuto un unico comune denominatore: la lente messa a dura dura prova in un mondo di dubbi e conflitti. "Fra tradizione e innovazione la linea guida che ogni anno il Festival propone", chiosa il direttore artistico Masolino D’Amico. Il Dramma è sostenuto da Fondazione Crsm e Crédit Agricole Italia.