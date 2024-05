Il dramma del liceo Marconi: "E’ il fallimento di Giglioli"

Il "disastro" del liceo tiene bancoa anchein questa campagna elettorale. Dal 2008 il liceo Marconi continua a "vagare" per il territorio comunale: prima tra gli scheletri dell’Interporto di San Donato, poi in una sede a La Scala. "Sedici classi di studenti e di docenti di San Miniato e dei comuni limitrofi negli ultimi sedici anni – attacca Filo Rosso con Veronica Bagni – sono stati costretti a svolgere la propria attività in ambienti assolutamente non idonei allo svolgimento delle attività scolastiche, locali la cui destinazione sarebbe stata quella di ospitare uffici. Da oltre tre lustri, a causa dell’incapacità dell’amministrazione Giglioli e di quelle che la hanno preceduta, nel dare una risposta vera in merito al ricollocamento del Liceo Marconi in un ambiente adeguato, si sperpera denaro pubblico per pagare l’affitto: oltre 30mila di euro al mese per 16 anni". "Noi di Filo Rosso ci impegniamo a lavorare per ricostruire il polo scolastico nell’area dell’It Cattaneo - ex Marconi, in quanto soluzione più efficiente da un punto di vista economico, educativo ed ambientale – spiega Bagni :. Considerando in proiezione il calo demografico questa soluzione garantirebbe la messa in comune di spazi, siano essi aule o servizi (biblioteca, auditorium), ma soprattutto creerebbe un luogo di confronto e scambio di esperienze fra gli studenti stessi".