Il Dramma: "annunciato" da Fazio

La lunga corsa verso la Festa del Teatro è iniziata. Luca Zingaretti, ospite a Che Tempo Che Fa, ha annunciato la sua partecipazione a San Miniato, dove interpreterà Autodifesa di Caino, un testo inedito di Andrea Camilleri. Lo spettacolo rientra tra le iniziative per il centenario dalla nascita del grande maestro siciliano. "Spero di esserne all’altezza, ho questo privilegio", ha detto intervistato da Fabio Fazio, parlando del prossimo luglio in piazza Duomo. L’opera – che andrà in scena in prima assoluta per il Dramma Popolare – è un testo potente, profondo e risponde alle incessanti domande sul bene e il male. Un lavoro presentato dalla Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato, prodotto da Zocotoco srl in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana. Il 15 luglio 2019, alle Terme di Caracalla, Andrea Camilleri avrebbe dovuto interpretare il suo monologo "Autodifesa di Caino". Un ritorno sul palcoscenico, atteso dal pubblico e fortemente voluto dallo scrittore. Camilleri si spense il 17 luglio, ma ci ha lasciato il suo scritto su Caino che aveva completato e per il quale aveva immaginato tutto: la scena e gli intermezzi musicali, i filmati da proiettare sullo schermo, i testi da interpretare di persona e quelli da far recitare.

Tutto questo diventerà Dramma interpretato da uno degli attori che Camilleri ha amato di più. Lo spettacolo andrà in scena 24, 25 e 26 luglio. La Festa del Teatroe inizierà il 26 e 27 giugno con il primo di una serie di spettacoli nel giardino della Cisterna della Misericordia, La Festa del Teatro di San Miniato - in piedi dal 1947 - è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Crédit Agricole Italia.