Il dibattito su piazza del popolo Resta il rebus viabilità e parcheggi "Presto il progetto sugli arredi"

di Carlo Baroni

Piazza del popolo. Dopo la presentazione del progetto si è innescato un dibattito che ha preso vigore sui social. Ma come si muoverà l’amministrazione comunale? Ne parliamo con il sindaco Simone Giglioli.

Sindaco, tornerete a confrontarvi con la cittadinanza?

"Assolutamente sì. Per ora abbiamo presentato e condiviso le scelte fatte per la pavimentazione. Tutto qui. ma la partita è ben più grande".

E riguarda arredi e viabilità...

"Infatti. Anche con la Soprintendenza avevamo detto che degli arredi se ne sarebbe parlato in un momento successivo. Lo faremo tra non molto, perché la nuova piazza dovrà essere bella, dovrà essere un punto di incontro e di socializzazione. E anche delle viabilità, durante la consulta, abbiamo illustrato alcune idee progetto. Resta tutto da condividere".

I lavori a gennaio 2024 come annunciato?

"Senza dubbio. L’inizio sarà a gennaio, vediamo se sarà possibile terminarli entro la fine della legislatura".

Ma che tipologia di arredi vorrebbe realizzare l’amministrazione comunale?

"Innesti di verde, panchine, ed altri abbellimenti. Su questi aspetti dovremo tornare a confrontarci con la Soprintendenza: un punto d’incontro dovrà essere trovato. Ridurremo al massimo gli stalli per la sosta sulla nuova piazza, proprio perché abbia elementi d’arredo e punti d’incontro. Altrimenti sarebbe tutto inutile".

E via Conti?

"Il progetto è unico e riguarda sia piazza del popolo, sia il rifacimento e la valorizzazione di via Conti. Ancora non abbiamo deciso da quale parte si comincerà: dovrà essere valutato. E anche condiviso con i cittadini. Sicuramente procederemo per step. Ma altrettanto sicuramente faremo entrami i lavori".

Torniamo un attimo alla viabilità: quando inizieranno i lavori i posti auto in piazza del popolo dovranno, ovviamente, sparire. Saranno subito creati nuovi stalli su corso Garibaldi?

"le due operazioni devono essere per forza sinergiche. Quando metteremo mano alla piazza avremo già recuperato i posti auto. Il progetto lo abbiamo ben dettagliato alla consulta. Ripeto: sulla viabilità serviranno, tuttavia, ulteriori approfondimenti".