Il cristianesimo sociale e la vitalità di grandi uomini

Un momento importante di preparazione alla "scena sacra" 2023 per il Dramma Popolare di San Miniato - guidato da Marzio Gabbanini che ha organizzato una riflessione sul "La stagione dei diritti nel Cristianesimo sociale del Novecento".Una stagione che trovò estrema vitalità in figure quali La Pira, Dossetti, Padre Balducci, Don Milani, Don Facibeni. Figure di "pregnante attualità, oggi, per una società in cui l’impegno politico autentico possa tradursi in percorsi e regole nuove, garanti della giustizia e della libertà di ciascun membro del corpo sociale". A questo momento di riflessione nel seminario vescovile hanno portato il loro contributo lo scrittore Mario Lancisi e monsignor Andrea Cristiani, fondatore d Shalom. Lancisi è autore del volume "I folli di Dio. La Pira, Balducci, Facibeni, Milani e gli anni che anticiparono il concilio". Un libro che racconta appunto un capitolo straordinario del secolo scorso, attraverso le vite di uomini accomunati da un spirito che ardeva nel nome della giustizia, in terra ancor prima che in cielo, restituendo un’immagine nitidissima della storia della Chiesa e del Paese nel ’900. Una serata partecipatissima dal pubblico introdotta dal vescovo.