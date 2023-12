Il concerto interattivo sulle colonne musicali

Un concerto di Natale fuori dalle righe quello in programma mercoledì 20 al Teatro Verdi di Casciana Terme, alle ore 21, all’interno della stagione di Guascone Teatro, che vedrà protagonista l’orchestra Stefano Tamburini arrivata al suo 14esimo anno di attività all’interno del polo Accademia Musicale Pontedera. Sarà un concerto interattivo con un programma interamente dedicato alle colonne sonore, nel quale il pubblico sarà chiamato a cercare dettagli, riconoscere alcuni frammenti fra i più celebri film del secolo scorso, interagendo attraverso lo smartphone, per vincere un premio riservato ai vincitori. Continua, quindi, la sperimentazione di nuovi format di concerti a cura dell’Accademia, che ormai da anni tenta nuove vie di coinvolgimento del pubblico, attraverso le possibilità messe a disposizione dalle nuove tecnologie. Le colonne sonore saranno eseguite da un’orchestra di oltre 50 elementi, mentre sullo schermo scorreranno le scene che il pubblico dovrà riconoscere e collegare alla musica eseguita: "Per una volta tanto – afferma Luigi Nannetti (nella foto), direttore dell’Accademia e presentatore della serata – nessuno intimerà al pubblico di spegnere i telefoni prima dell’inizio del concerto e anche l’applauso sarà libero di poter essere fatto durante le esecuzioni".