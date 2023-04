Il Comune vende scuolabus al prezzo di 1 euro

MONTOPOLI

Il Comune di Montopoli si vuol disfare di tre scuolabus. Il servizio di trasporto scolastico, infatti, è gestito da un’azienda esterna a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Capecchi l’ha affidato. Così il Comune non sa più di che cosa farne dei tre scuolabus che mette all’asta con tre lotti distinti. Un pulmino a 4.500 euro, un altro a 4.000 euro e, udite udite, il terzo scuolabus a 1 euro. I pulmini sono tutti di marca Mercedes, tutti alimentati a gasolio, uno immatricolato nel 2009, un altro nel 2003 e l’ultimo, il più vecchio, quello a 1 euro, nel 1999.

"L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con il metodo delle offerte segrete almeno pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta – si legge nell’annunicio del Comune di Montopoli – Si evidenzia che l’alienazione è soggetta ad applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto-Iva se dovuta".

"Sono ammesse a partecipare le persone giuridiche quali imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti a condizione che siano in possesso dei requisiti – si legge ancora nel documento all’albo pretorio del Comune di Montopoli – I soggetti interessati all’asta, per parteciparvi, dovranno indicare eventuali offerte, a pena di esclusione, non oltre le 12 del giorno 16 maggio 2023 inserendo la documentazione come richiesta dalla piattaforma Start".