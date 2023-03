"Il Comune sostiene i piccoli borghi come Treggiaia Sostenibile perché integra tradizione e innovazione"

Vicesindaco Alessandro Puccinelli (nella foto), la comunità di Treggiaia è molto unita: ci può dire come il Comune di Pontedera la sta aiutando?

"È importante che una comunità sia vitale, coesa e solidale per aumentare il benessere dei propri componenti. Nel borgo di Treggiaia queste caratteristiche ci sono tutte e il Comune ha dato il proprio patrocinio alle attività dell’associazione Progetto Treggiaia 2.0 nata da pochi mesi grazie alla determinazione di alcuni abitanti del paese, finalizzata ad attivare percorsi di partecipazione e aggregazione".

Quali caratteristiche deve avere una comunità sostenibile?

"Una comunità sostenibile mette al centro delle proprie attività le esigenze e le relazioni delle persone creando un’economia circolare in cui l’obiettivo non è consumare ma impiegare bene le risorse esistenti. Treggiaia riesce ad integrare tradizione e innovazione per questo è sostenibile".

Come il Comune può sostenere i piccoli borghi?

"Attraverso la promozione di realtà finalizzate alla partecipazione, associazioni di volontariato, promozione del territorio e sollecitando percorsi solidali. È la comunità stessa degli abitanti che per prima deve farsi promotrice di queste attività che il Comune può sostenere".