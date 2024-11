Il Comune sale in bici: "Vogliamo creare un percorso tra i siti archeologici"

VOLTERRA

Il Comune di Volterra, attraverso una delibera di giunta, partecipa a "Bici in Comune", un bando nato con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovono la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo. Il bando è promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del dipartimento per lo Sport. Ecco i dettagli della proposta espressa dalla giunta: "Abbiamo partecipato al bando – spiega l’assessora al turismo Ilaria Bacci – perché per la città rappresenta un’opportunità in più per cittadini e visitatori. Abbiamo perciò proposto un progetto che interseca varie sezioni: intanto un aspetto fondamentale è quello rappresentato delle infrastrutture per i percorsi bike, da affiancare al trekking urbano che è un sistema già collaudato. Si tratta di creare delle vere infrastrutture. Ossia far sbocciare hub per le bici: noi pensiamo a un hub al teatro romano dove collocare le cinque bici elettriche già in dotazione al Comune, e a un secondo hub in piazza Martiri della Libertà, centro nevralgico di Volterra".

Bacci prosegue: "L’intento è non solo facilitare o invogliare i cittadini all’uso quotidiano delle bici elettriche, ma anche creare un vero Archeo-bike, un percorso in bici che, partendo dal teatro romano, si snoda nei principali siti archeologici della città. Per questo aspetto abbiamo infatti individuato come hub il teatro romano, luogo assolutamente iconico: da qui, l’intento è sviluppare un percorso in bici fino all’anfiteatro romano, alla necropoli dei Marmini e alla necropoli de Le Colombaie. E c’è un altro aspetto che vorrei sottolineare: il progetto che abbiamo sviluppato è frutto di una sinergia tra Comune, Fondazione Crv e scuola di alta formazione Siaf. Una stretta collaborazione tra pubblico e privato nel nome di un progetto che è piena cooperazione anche con altri enti, vedi consorzio turistico e Volterra Bike, per citarne alcuni".

ip