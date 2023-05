Il Comune rende onore alla Croce Rossa

La Giornata Mondiale della Croce Rossa si celebra l’8 maggio. Per quell’occasione il responsabile del Comitato di Ponte a Egola, Paolo Micheli, ha donato al sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e al presidente del Consiglio comunale, Vittorio Gasparri, la bandiera che rimarrà esposta sulla facciata del Palazzo Comunale per tutta la settimana. Si tratta di un momento di festa dedicato agli oltre 14 milioni di volontari in tutto il mondo, presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi ha bisogno. La ricorrenza coincide con il giorno dell’anniversario della nascita di Henry Dunant, premio Nobel per la pace e padre dell’umanitarismo moderno e in questa data tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa, cercando di avvicinare la cittadinanza alle molteplici iniziative rivolte ai più vulnerabili. la bandiera sveltolerà dal municiio anche domenica, dunque, quando sarà celebrato dla vescovo paccosi il giubileo delle associazioni pe ri 400 anni della Diocesi.

"San Miniato celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e ringrazia i tanti volontari e operatori della Croce Rossa Italiana e del Comitato di Ponte a Egola per quello che fanno per il nostro Paese e per la nostra comunità, portando sostegno giorno e notte ai cittadini in difficoltà - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Esporre la bandiera sulla facciata del Palazzo Comunale, che è la casa dei sanminiatesi, è il nostro modo per dire grazie alla Croce Rossa e per rendere omaggio al lodevole servizio che i volontari e le volontarie svolgono ogni giorno".