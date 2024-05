Il Colle che reagisce. Scatta raccolta fondi e il Giro d’Italia passerà lo stesso

Il grande cuore della Croce Rossa di Volterra che, oltre a presidiare con le proprie sentinelle la scorsa notte il fronte del crollo delle mura a San Felice, adesso apre una raccolta fondi sulla piattaforma online gofundme. "La Croce Rossa Italiana, comitato di Volterra - si legge nella petizione - è già attiva sul territorio da anni con i suoi volontari per la città di Volterra, Il crollo delle mura dello scorso 5 maggio ha causato una ferita nella nostra comunità. Questa è una causa che ci sta particolarmente a cuore, perché riguarda la perdita di un importante patrimonio culturale che è di tutti". La petizione, dal suo avvio, nell’arco di 20 minuti, ha raccolto ieri 230 euro. Mentre una città sotto choc prova a rialzarsi dal tremendo crollo.

Il Giro d’Italia ci sarà, la carovana ciclistica più amata farà comunque tappa a Volterra Cambia la circolazione per la gara che passerà il 9 maggio non da viale Lorenzini, ma dal centro storico. Ecco dove: viale Barsanti, porta San Francesco, via San Lino, via Ricciarelli, piazza dei Priori, piazza Martiri della Libertà e viale dei Ponti.

Una città compatta che in ogni sua sfaccettatura dimostra di essere comunità coesa: la Diocesi di Volterra esprime "la propria solidarietà alla cittadinanza, specialmente alla persona rimasta ferita e alle tre famiglie evacuate, e all’amministrazione comunale, insieme alle altre istanze civili e militari coinvolte, che da subito si sono prodigate a tutela dell’incolumità della popolazione e sono attualmente a lavoro per ripristinare la circolazione e mettere la zona in sicurezza. Questo evento, che ha ferito di nuovo la nostra città, certamente poteva avere risvolti peggiori, visto il tratto interessato, così densamente transitato (sia dai pedoni che dagli automezzi), anche per l’orario di un giorno festivo in cui a Volterra si registrava una grande densità di visitatori".

Motivo per cui oggi, 7 maggio alle 18, sarà celebrata una santa Messa di ringraziamento nel santuario mariano di San Francesco, dove è custodita l’immagine della Madonna di San Sebastiano. Un’immagine cara ai volterrani che proviene da Montecatini Valdicecina, Arrivata a Volterra, fu custodita in una chiesa poco sotto alla porta San Felice, dove è avvenuto il crollo: la chiesa nel XVIII secolo franò e l’immagine fu trasportata in San Francesco dove è custodita.

I.P.