Il centrosinistra apre il confronto con il Movimento Cinque Stelle

Il nome resta, Unione Democratica, in perfetta continuità. Il candidato sindaco non sarà il primo cittadino uscente Mirko Bini (foto). Intanto si è fatto avanti – si apprende – il movimento Cinque Stelle che è disponibile a parlare di programmi e di futuro. "Io non sarò il candidato – dice Bini –. Si chiude qui la mia lunghissima esperienza in Comune, dopo cinque anni da consigliere, dieci da vicesindaco e cinque da sindaco. Ma faccio parte del gruppo di lavoro che sta costruendo le alleanze e il programma per le elezioni 2024". Nomi? "Auto candidature non ce ne sono, a Terricciola non ci sono mai state e non ci saranno – aggiunge Bini –. Noi partiamo sempre dalle idee e dai valori: al termine del percorso, sono sicuro, uscirà il nome della persona giusta per essere il nostro candidato sindaco". "Un cammino che, appunto, è già iniziato, al quale darò il mio contributo, perché – conclude – il sindaco è sempre il coordinatore di questo percorso".

C. B.