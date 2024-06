Il centrodestra vince in paese. Frazioni al Lupi

Un dato omogeneo e chiaro: la coalizione di centrodestra guidata da Gabriele Gasperini ha vinto in 12 sezioni su 14, sostanzialmente su tutto il territorio ponsacchino eccezion fatta per le due frazioni che compongono il territorio: Valdicava e Le Melorie. Il dato più chiaro e forte giunge dalla "Sezione 1" che, proprio come si evince dal numero, rappresenta il cuore del centro storico. Qui Gabriele Gasperini ha scavato il solco più profondo nei confronti del proprio avversario: 61,2% di preferenze per il centrodestra (107 voti in più rispetto a Fabrizio Lupi). L’altra sezione dove Gasperini è andato oltre il 60% è la numero "cinque". Parliamo della zona simbolo del dibattito politico della cittadina del mobile rappresentando tutta l’area intorno al palazzo Rosa (60,4% e 93 voti di distacco fra i due sfidanti). Due punti nevralgici di Ponsacco, dunque, fra i lavori di piazza della Repubblica contestati e, ovviamente, l’area di via Rospicciano al centro della polemica e dei maggiori disagi.

Se quindi il centrodestra si è preso l’intero il capoluogo – con alcune aree dove ha stravinto – sorprende un po’ la vittoria del Pd alle Melorie. La frazione più vicina alla Fipili è da sempre quella più a vocazione di centrodestra. Comunque la distanza fra Lupi e Gasperini è stata di appena 2 punti. Più ampia la forbice in Valdicava (sezione 12) dove Lupi si è preso il 57% delle preferenze.

S.B.