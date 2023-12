Il centrodestra sostiene Silvia Rocchi: "Persona giusta. Siamo uniti"

Dopo la presenza durante la presentazione della candidatura a sindaca, arriva la conferma: il centro destra appoggerà Silvia Rocchi alle prossime elezioni amministrative a Capannoli. "Dopo aver analizzato attentamente i programmi e valutata positivamente la persona di Silvia Rocchi – scrivono Giacomo Citi, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Antonio Nanna, commissario della Lega Capannoli Alta Valdera e Lorenzo Paladini coordinatore provinciale di Forza Italia – le forze di Centrodestra unite hanno deciso di appoggiare convintamente la candidatura di Silvia Rocchi a sindaco di Capannoli". A fine ottobre l’imprenditrice aveva annunciato in una conferenza stampa la sua volontà di candidarsi, mettendosi a capo di un progetto civico aperto a chiunque volesse condividere una certa idea di territorio.

La vicinanza delle attuali forze di opposizione al governo cittadino alla candidata era già evidente in quel momento con la presenza tra il pubblico di alcuni esponenti locali. Adesso Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sciolgono i dubbi e dichiarano pubblicamente il proprio appoggio e facendo intendere, in maniera implicita, che rinunceranno a candidare direttamente un loro esponente come candidato sindaco, affidandosi a una persona lontana dai partiti.

"Riteniamo che la Rocchi sia la persona più indicata per rappresentare le nostre istanze territoriali e quindi, condividendone il complessivo impianto etico, valoriale e programmatico, siamo pronti a sostenerla - proseguono gli esponenti del Centrodestra –. I cittadini di Capannoli meritano decisamente di più e siamo certi che alle prossime elezioni amministrative non mancheranno, pertanto, di sostenere, al pari nostro, la candidata Silvia Rocchi".