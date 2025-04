Il centro storico e gli aquiloni: "Bus navetta"

In una città alle prese con il maxi cantiere nel centro storico e con le frane che hanno costretto alla chiusura del più grande parcheggio, oggi ci sarà il primo grande appuntamento del 2025 che richiama centinaia e centinaia di persone. Un banco di prova, dunque, per San Miniato provata da disagi. Quest’anno, anche per rendere più fruibile il centro, ci sarà una navetta gratuita dalle 10 alle 19 con punto di partenza al Cimitero di San Lorenzo (La Scala) e arrivo in piazza Dante Alighieri (centro storico).

Tutto pronto: meteo, ovviamente, permettendo. Il lancio degli aquiloni è previsto già dalle prime ore del mattino. Alle 15.15 uscita del corteo storico, con la sfilata dei personaggi che a vario titolo hanno fatto la storia della Città (con la partecipazione del gruppo musici e sbandieratori di Santa Maria a Pozzolo – Palio del Cerro di Cerreto Guidi); per quest’anno c’è anche una novità, perché il Comitato Manifestazioni Popolari ha ricevuto un contributo di Regione Toscana per le manifestazioni di rilevanza storica. Alle 16.30 sempre al Seminario con la merenda a cura di Mercato della Terra e Slow Food San Miniato. Alle 17 nella piazzetta del Castello esibizione della Junior Band della Filarmonica Show Band Del Bravo, che precederà un altro momento suggestivo: alle 17.15 lancio delle classiche mongolfiere con messaggi di pace da piazza Duomo. Infine la conclusione con l’asta degli aquiloni dipinti e la premiazione di quelli più caratteristici (con Roberto Milani nel ruolo di battitore): location l’atrio di Palazzo Roffia e parte del ricavato andrà al Centro Diurno a La Scala e a Casa Verde. In caso di pioggia la Festa degli Aquiloni e il corteo storico verranno posticipati a domenica 4 maggio.