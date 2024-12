Il centro diurno Menichetti in gita alla Baita di Babbo Natale

La magia del Natale non ha età. È per questo la Uisp Valdera ha organizzato per gli ospiti del centro diurno Menichetti della frazione della Rotta una gita, capitanata dalla vulcanica Belinda Caglieri, alla Baita di Babbo Natale allestita negli spazi dell’ex Otello Cirri a pontedera. "Chi meglio di lui comprende i bambini e noi anziani? – si chiede Belinda – infine in ognuno di noi si nasconde sempre una parte infantile. Grazie al presidente Domiziano Lenzi e la vice Alice Paletta. Abbiamo inoltre consegnato alle 4 scuole della Rotta e ai partecipanti del Corso AFA organizzato il martedì e giovedì il materiale di attività motoria che abbiamo acquistato grazie ai fondi raccolti d’estate durante la cena in rosso". Una mattina all’insegna della condivisione e della felicità in attesa del Natale. I partecipanti hanno visitato la casa di babbo Natale e potuto scattare una foto di gruppo insieme a lui. Un’occasione per condividere un momento spensierato e vivere l’atmosfera natalizia che si respira nel centro di Pontedera.