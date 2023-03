Il Ccn si rinnova e rilancia Settesoldi alla presidenza

Il Centro commerciale naturale di San Miniato ha un nuovo consiglio. Ed è composto da Giovanni Settesoldi (presidente), Fabrizio Marino (vicepresidente), Alessio Guardini (segretario e tesoriere), Caterina Malvezzi, Edi Gori, Alessio Cintelli, Samuele Senesi, Emanuele Bertni, Paolo Fiaschi, Elena Bagni e Ciro Piscone. L’associazione conta ad oggi 34 iscrittiƫ ed il primo compito che si prefigge è di allargare l’adesione a tuttiƫ gli operatori del capoluogo e delle frazioni de La Scala e Ponte a Elsa. Il neopresidente Giovanni Settesoldi, pubblicitario e imprenditore nel settore turistico, subentra a Edi Gori che ha guidato la realizzazione di numerosi progettiƫ negli ultimi anni. "Desidero ringraziare i commercianti per la fiducia e il buon rapporto che ci ha unito durante i quasi tre anni della mia presidenza – dice Gori –. È stato un piacere perché abbiamo costruito un bel gruppo che ha contribuito a mttere le basi per il futuro consiglio". "La strada che stiamo affrontando ha incredibili discese ma per arrivarci non potete dimencarvi che San Miniato è sopra un colle, di conseguenza ogni discesa ha prima una salita – le prime parole di Settesoldi –. Ognuno di noi ha la responsabilità di poter Serve quindi una cultura locale con una visione globale. più unico di come è adesso. San Miniato per puntare a un buon turismo non dovrebbe convertirsi in turistica, perché questo ne darebbe solo un’accezione negativa. Occorre mantenere uno standard alto in qualsiasi attività perché il turista lo si raggira una volta, poi se ne va, la gente del posto no. Serve quindi una cultura locale con una visione globale".