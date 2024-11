Il Ccn accende il Natale. Tre giorni intensi. L’accensione dell’albero

Tornano gli eventi di Natale del Centro commerciale naturale di Pomarance. Dal 6 all’8 dicembre nello Spazio Savioli a Pomarance spazio a Babbolandia dove ci saranno giochi per bambini, la casa di Babbo Natale (con la possibilità di scattare una foto insieme), laboratori creativi a tema dove ci sarà la possibilità di prenotarsi per creare le decorazioni a tema (per prenotazioni telefonare al 349/6728866 oppure al 392/3141066). "Siamo molto felici di aver riportato in Natale a Pomarance grazie a Toscana Promozione Turistica ed il Comune di Pomarance", dichiara la presidente del Ccn, Filomena Sprovieri. "Doppio appuntamento per la giornata del 7 dicembre dalle ore 17 per le vie del centro di Pomarance – aggiunge Sprovieri – abbiamo creato un evento specifico per l’accensione delle luci natalizie dove troveremo musica dal vivo, street fodd, mercatini dell’artigianato e i negozi del nostro Ccn aperti per lo shoppingo". "Ringraziamo per il supporto e per il contributo Toscana Promozione Turistica e il Comune", sottolinea Confesercenti Val di Cecina con il suo responsabile D’Area Claudio Del Sarto.