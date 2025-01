Il caso ciclabile: "Chiederò l’autovelox"

CAPANNOLILa sindaca Arianna Cecchini non ha dubbi sulla pista ciclabile: "L’amministrazione ha fatto quello che doveva ed era necessario – dice -. Ovvero cercare di limitare la velocità, infatti c’è il limite di 50 e, in alcuni tratti anche il 30". "Quindi mi trovo davanti a tutte queste polemiche che, onestamente, non comprendo – aggiunge – Posso solo dire che chiederò l’autorizzazione per metterci l’autovelox".

Per quanto riguarda l’opera in se la sindaca ha le idee chiare: "E’ una pista ciclabile come tutte, come quelle che si vedono in giro, nulla di più e nulla di meno. L’hanno sempre attaccata, non è mai piaciuta ai politici che siedono all’opposizione, quindi non mi meraviglia affatto tutto questo puntare il dito dopo l’incidente che c’è stato. Non va rifatta, non ci sono interventi che riteniamo di dover mettere in cantiere. Per me questa polemica è chiusa qui. Ora vediamo se sarà possibile dotare la strada anche di autovelox".

L’incidente stradale è avvenuto pochi giorni fa lungo la via comunale per Forcoli. La lista Noi per Capannoli e per Santo Pietro Belvedere aveva sottolineato che "il tratto stradale in questione è affiancato da una pista ciclabile che è costata tanti soldi e che è stata conclusa in fretta e furia per permettere il taglio del nastro da parte della sindaca uscente in vista della sua “personale” campagna elettorale". La Lega, invece, aveva attaccato la giunta precisando che questa infrastruttura, che è costata quasi un milione di euro, "non garantisce la sicurezza né degli automobilisti né dei ciclisti e dei pedoni che quotidianamente la percorrono". Il conducente dell’auto finita fuori strada, invadendo prima la ciclabile e poi colpendo il guard-rail, ne è uscito, fortunatamente, senza gravi conseguenze.