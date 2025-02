Il Carnevale Bientinese. Di domenica e in notturna grazie a 100 volontari

Tempo di maschere, frati, musica e divertimento. Da questo weekend inizia il Carnevale Bientinese, uno dei più frequentati in Valdera da bambini e famiglie. Domenica il primo corso mascherato di apertura e per tutte le domeniche di febbraio usciranno i carri compresa domenica 2 marzo e martedì grasso 4 marzo. Un’edizione che vorrà essere ricordata anche per la serata di sabato 1 marzo con il carnevale in notturna. "Questa è ormai una macchina rodata che si conferma anno dopo anno – spiega Stefano Tempestini, uno degli organizzatori – quest’anno raddoppiamo i gruppi di ballo, oltre a I Bientinacci ci sarà anche la scuola di danza Sensazioni di Movimento. Poi resta tutto confermato, con gli 8 carri allegorici, la cucina con i mitici frati e tanta musica. Quest’anno, tempo permettendo, abbiamo puntato molto anche sul carnevale in notturna di sabato 1 marzo che inizierà alle 19, con lo street food e proseguirà fino a dopocena con musica, balli e dj, oltre alla premiazione delle maschere più belle".

Il Carnevale Bientinese, con i suoi 100 volontari impegnati in tutte le iniziative, inizierà ufficialmente domenica mattina quando alle 10 il gruppo I Bientinacci farà visita ai bambini dell’ospedale Lotti di Pontedera per portare alcuni regali. Domenica pomeriggio, dalle ore 15, ci sarà il corso di apertura con la sfilata del gruppo folkloristico banda spettacolo La Campagnola, l’animazione di Lorenzo Clown, la partecipazione del gruppo I Bientinacci e della scuola di danza Sensazioni di Movimento. Alle ore 16 è prevista le cerimonia dell’alzabandiera. I corsi mascherati verranno replicati dunque domenica 16 e domenica 23 febbraio e poi domenica 2 marzo. Per Martedì grasso, martedì 4 marzo, la mattina è previsto l’ormai tradizionale appuntamento nelle scuole e al centro anziani con la partecipazione degli artisti Rufus e Coriandolo, mentre alle 15 inizierà il corso mascherato di chiusura con alle 16.30 l’estrazione della lotteria di carnevale. "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’associazione Intesa per il Carnevale Bientinese, anima pulsante di questa manifestazione – le parole del sindaco di Bientina, Dario Carmassi –. Oltre 30 anni di passione, di impegno e di volontariato sono un traguardo straordinario, reso possibile grazie all’impegno di tanti cittadini che con il loro contributo hanno saputo trasformare una tradizione locale in un evento capace di attrarre visitatori da tutta la regione".