Il capolavoro dipinto tradotto in musica

La Deposizione dalla Croce nello spartito di un musicista. Come rendere un capolavoro della storia dell’arte in suoni e musica? Ecco che domenica 30 marzo alle 16.30 la pinacoteca civica di Volterra ospiterà la quarta performance musicale del ciclo dei sei incontri "i suoni del Rosso": "Dalla croce in digitale", a cura del musicista Emilio Furiesi. Una nuova performance dedicata all’opera immortale cullata nella pinacoteca di Volterra. ""Rosso Fiorentino non dipinge una Deposizione, racconta ciò che prova attraverso forme e colori e lo riflette nei personaggi. Non è un quadro, è un dialogo estemporaneo tra artista e osservatore. Le emozioni non hanno tempo, cambia solo il modo di esprimerle - è questo il messaggio che si cela dietro il brano del musicista, che con strumenti digitali e un linguaggio contemporaneo, proverà a restituire in musica il colore e le forme, le emozioni e i gesti senza tempo del dipinto.