Il cane Zeus eletto l’animale più bello

Successo della benedizione degli animali a San Miniato. Presenti anche una quarantina di cavalli e cavalieri, che hanno reso ancor più suggestivo lo scenario unico del Seminario, regalando ad appassionati e semplici curiosi una mattinata emozionante da vivere. Dopo i saluti della presidente di San Miniato Promozione Azzurra Gronchi e del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il parroco don Francesco Zucchelli ha benedetto la piazza e i presenti mentre il mercatale di San Miniato ha offerto una merenda a grandi e piccini.

Nell’occasione una giuria di bambini – Tosca Pieri, Hilo Elmi, Theodora Dita, Carlotta Dita, Zoe Dini ed Edoardo Bertini – ha scelto l’animale più coraggioso, quello più bello e quello più simpatico. La targa ricordo per il più coraggioso è andata al cincillà La Cinci, quella per il più bello al cane Zeus e quella per il più simpatico al cavallo India, mentre a tutti i partecipanti Fondazione Smp ha donato una medaglietta in ricordo.

Da Fondazione Smp un ringraziamento a chi ha collaborato alla riuscita dell’evento e a chi ha voluto recarsi nel centro storico di San Miniato insieme al proprio animale d’affezione in questa mattinata speciale. Un ringraziamento particolare ai cavalieri che coi propri cavalli sono arrivati da Cascina, Colle Val d’Elsa, La Serra (San Miniato), Staffoli (Santa Croce sull’Arno), Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese e Castelfiorentino. E un plauso all’ente comunale e alla polizia municipale, con quest’ultima che si è spesa per gestire la passeggiata dei 40 equini nelle vie del centro. Senza dimenticare Geofor, che si è occupata di ripulire il percorso.