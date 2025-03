Il cammino dei volontari per il Giubileo

Un’esperienza intensa, quella della Misericordia di La Serra, San Miniato e San Miniato Basso a Roma per il giubileo del volontariato. Oltre 50 pellegrini, volontari e non sono arrivati nella Capitale. Due giorni in cammino, non solo spirituale ma anche fisico ha scandito i momenti dell’esperienza – com ricorda La Domenica – : l’arrivo a San Pietro con il passaggio dalla Porta Santa; la messa feriale del sabato officiata da don Simone Meini nella chiesa della Divina Misericordia; la visita al "Gemelli" con la preghiera del rosario per Papa Francesco; la messa della domenica celebrata dal cardinal Micheal Czerrny con il messaggio proprio del santo Padre e la visita all’infinita Basilica di San Paolo fuori le mura. Queste tre Misericordie del Comune di San Miniato sono realtà "storiche" nell’aiuto alla comunità nei suoi molteplici bisogni ed urgenze. Un servizio silenzioso e prezioso.