Il bullismo è nella società sin dal tempo dei Romani

Abbiamo svolto una ricerca sui personaggi famosi vittime di bullismo che sono riusciti a trasformare le loro fragilità in punti di forza da adulti. Con nostro grande stupore abbiamo scoperto che una delle prime vittime di bullismo nella storia fu Claudio, imperatore della grande Roma. Claudio era un ragazzino balbuziente e veniva per questo motivo bullizzato. Questo ragazzino così fragile diventò però il grande Claudio, un imperatore che governò con fermezza e conquistò moltissimi territori.

Ai giorni nostri abbiamo trovato personaggi vittime di bullismo nell’infanzia: come il campione di calcio Lionel Messi che veniva preso in giro dai suoi compagni di squadra per la bassa statura e per questo soprannominato pulce e il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton preso di mira a scuola per il colore della sua pelle.

Nell’ultima parte del nostro lavoro abbiamo individuato anche nel mondo della musica, artisti, che hanno raccontato di essere stati bullizzati quando erano più giovani come ad esempio Alfa e Lady Gaga presi in giro per il loro aspetto fisico. E per concludere, come non ricordare Cenerentola, derisa dalle sorellastre ma che alla fine si sposa con il principe…

Possiamo quindi affermare, che l’importante è riuscire a reagire e magari anche a riscattarsi, perché il bullismo è solo codardia e paura del diverso, e chi lo subisce deve sapere che c’è sempre una strada, una via d’uscita.