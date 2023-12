Il bello della conceria in mostra. Importante tappa a Pechino

COMPRENSORIO

La mostra "The Beauty of the Italian Tanning Industry" ha concluso il suo primo tour all’istituto di Tecnologia della Moda di Pechino, un prestigioso istituto pubblico di istruzione superiore che accoglie oltre 6.000 studenti e con il quale Unic – concerie Italiane ha firmato un accordo di collaborazione.Visitando la mostra si entra in un percorso, che rappresenta la circolarità a 360° di un settore leader mondiale per qualità e innovazione tecnologica con 1.150 aziende, 18.000 dipendenti, che producono 110 milioni di metri quadrati di pelle finita, il 61% dell’intera produzione europea in volume. Il mercato cinese, inoltre, è stato per lungo tempo il primo paese di destinazione delle esportazioni italiane.

L’allestimento è una mostra di promozione integrata organizzata da Unic – e Istituto Italiano di Cultura di Pechino, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Cina e Agenzia Ice-Ita di Pechino, e promossa in tutto il mondo dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’allestimento si configura come un modello compositivo che opera su vettori radiali: pareti e corridoi attraverso i quali il pubblico si muove, attraversando fisicamente il processo di concia, scoprendone tutti i dettagli chimici e tecnologici.