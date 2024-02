Il ballo del rispetto. Una danza di libertà per tutte le donne. Contro la violenza

San Valentino per celebrare l’amore, il rispetto e la libertà. Ieri pomeriggio un gruppo di donne e uomini della Valdera si è dato appuntamento per il One Billion Rising un evento che si ripete da oltre 10 anni in tutto il mondo. Un ballo collettivo per dire no alla violenza sulle donne. Un’iniziativa organizzata dall’associazione Eunice, in collaborazione con i comuni di Bientina, Pontedera e Capannoli e con il patrocinio dell’Unione Valdera e della commissione pari opportunità dell’Unione Valdera che ha visto la presenza dell’assessora regionale Alessandra Nardini. Un flash mob, un ballo estemporaneo, possibile grazie alla collaborazione tra l’associazione Eunice e la palestra Ginnasia di Bientina e la palestra MyLife Capannoli. Una manifestazione itinerante con sosta in tre piazze: a Capannoli, a Bientina e a Pontedera. Più volte durante il tragitto le fondatrici dell’associazione Eunice e le volontarie hanno ringraziato i partecipanti e ripetuto la necessità di una cultura che possa contrastare la violenza, un fenomeno endemico più che emergenziale. L’altro punto fermo è che la violenza si può combattere solo con il potenziamento della rete di servizi a sostegno delle vittime, un concetto ripetuto anche dall’assessora Nardini.

"Possiamo finalmente dire – ha annunciato Maria Anna Abbondanza presidente dell’associazione Eunice – che sono cominciati i lavori a quella che sarà la nuova sede di Eunice e speriamo di poterla inaugurare a breve, magari proprio entro il mese di marzo". La questione della sede è un tema che si trascina da molti anni. Ad aprile 2023 è stata votata all’unanimità dal consiglio comunale di Pontedera la proposta di un nuova casa per l’associazione che da oltre 15 anni gestisce uno sportello di aiuto per donne vittime di violenza. Una casa individuata già dal 2019 in uno spazio nel quartiere della stazione a Palazzo Rota. All’epoca si svolsero anche dei sopralluoghi, poi però il Covid ha congelato le intenzioni. L’argomento è tornato prepotentemente alla cronaca la scorsa estate quando l’amministrazione comunale ha pubblicato un bando per la progettazione di spazi per il coworking nei locali adiacenti a quelli che sarebbero destinati alla nuova sede di Eunice. Un scelta che non è piaciuta a Eunice che da tempo denunciava l’urgenza di trovare un luogo alternativo, più sicuro e più consono per supportare le vittime di violenza rispetto all’attuale sede. Adesso l’attesa sembra conclusa e la nuova sede in arrivo.

Dopo l’appuntamento di ieri, si continuerà a parlare di violenza di genere lunedì 19 febbraio alle 18 al centro sportivo Bellaria con l’evento "Mai + violenza sulle donne. Una partita da vincere tutte e tutti insieme" con la criminologa forense Giovanna Bellini e la psicologa Irene Cavallini.