Il 2024 inizia nel migliore dei modi per l’Etrusca: "La vittoria in trasferta conferma il buon lavoro"

Subito 2 punti per l’Etrusca Basket San Miniato che si aggiudica agilmente la prima gara del 2024 contro l’Olimpia Legnaia Firenze superato a domicilio col punteggio di 81-63. Un successo che vale il quarto posto in classifica per il team di Gabriele Martelloni con 18 punti, a meno 6 dal vertice saldamente occupato dalla Virtus Siena.

"Avevo avuto la sensazione di esserci allenati bene in queste due settimane – commenta Martelloni della squadra sanminiatese – e sono contento di aver trovato conferma in questa trasferta. Abbiamo replicato la partita di Empoli a livello di solidità difensiva e probabilmente siamo anche saliti a livello di scelte in attacco sia in transizione che a difesa schierata. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che stanno migliorando sotto tanti punti di vista, in particolare a Ermelani e Scardigli Lorenzo. Stanno alzando il livello dell’allenamento durante la settimana e iniziano a dare il loro contributo anche la domenica con i senior. Sono davvero contento del percorso di questi ragazzi. Continuiamo su questa strada".

La cronaca della gara è un primo quarto in equilibrio, poi l’Etrusca sale in cattedra dominando tutta la sfida con una prova eccelsa di Bellachioma autore di 23 punti. Un momento da monetizzare subito: domenica prossima i biancorossi hanno la gara casalinga contro l’Abc di Castelfiorentino, fanalino di coda del girone con appena 4 punti.