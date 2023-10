"Idee in Comune": ecco il progetto: "Rapporto più semplice e diretto. I cittadini torneranno a contare"

Una nuova compagine, che si affaccia nel percorso politico in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, presentata a San Romano. "Idee in Comune" è il nome di un progetto civico pre politico che intende partire dalle idee prima che dai nomi. Un’apertura alla cittadinanza disposta a portare idee, progetti sensazioni e bisogni così da mantecarli in una ricetta propositiva e costruttiva finalizzata al bene comune. Un gruppo di semplici cittadini che ieri nei locali della Torre Giulia a San Romano per mettere in comune idee e ascoltare quelle degli altri: Michael Cantarella, Roberta Salvadori, Pasquale Salini, Massimiliano Mori, Giorgio Mancini e Vanessa Divito le persone, dietro ad alcune di quelle idee. "Un diverso sentire rispetto alle risposte date nel quotidiano. Un rapporto più semplice, diretto dove i cittadini contino davvero. Ci siamo domandati come poter dare un impulso nuovo e riflettuto su quali potessero essere i punti fondamentali da dove far partire un progetto tra persone diverse tra loro e che la pensano in maniera diversa. Ricostruire il rapporto tra i cittadini e l’azione politica del territorio. Riconquistare una lettura almeno comprensoriale per tornare a contare. Parlare delle categorie e delle persone che fanno parte di questo Comune che dovrà avere l’obiettivo di rendere migliore la vita dei cittadini la dove abitano. Noi non abbiamo idee chiare abbiamo idee in comune. Ci presentiamo come un progetto civico per stimolare le persone a incontrarsi e a incontrarci. Ci stiamo semplicemente organizzando per conoscere se vi sia uno spazio politico per una lista civica che abbia velleità di governare il comune di Montopoli accogliendo tutte le collaborazioni" – dichiara Cantarella. Non sono mancati temi inerenti la riscoperta del territorio. "Montopoli offre da un punto di vista storico, paesaggistico, ambientale tantissimi vantaggi. Gode di una posizione strategicamente favorevole basata su potenzialità da valorizzare. Nel turistico si sono sviluppate attività ricettive che non hanno trovato corrispondenza nei servizi che il comune offre. Questa è stata una mancanza importante – dichiara Salini - Voltare lo sguardo in avanti è l’unica via percorribile secondo Salvadori: "E’ utile guardare al futuro su obiettivi pochi seri e raggiungibili perché questo è quello che mi ha convinta".

Marcello Baggiani