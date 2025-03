I vignaioli protagonisti alla Leopolda

RIPARBELLADall’8 al 9 marzo l’associazione dei Vignaioli delle Colline di Riparbella sarà protagonista alla Stazione Leopolda di Firenze con la nuova edizione di Eccellenze di Toscana, l’evento promosso dai Ais Toscana. L’associazione, come già sperimentato a Merano per il Wine Festival, parteciperà in forza con un banco d’assaggio in uno spazio collettivo dove tutte le aziende proporranno le nuove annate in commercio. "Riparbella sempre di più vuole sottolineare la propria identità vitivinicola che è un fiore all’occhiello dell’enologia toscana e nazionale anche nel mondo – spiega il presidente e fondatore dell’associazione, l’avvocato Flavio Nuti (nella foto) – il nostro è un territorio che, come dimostrano anche le nostre aziende, continua ad attirare non solo importanti investitori, ma anche tanti turisti che arrivano proprio per la scoperta delle nostre cantine". Domenica 9 marzo in particolare, alle 11 si svolgerà una masterclass (su prenotazione fino a 40 posti) dedicata al territorio e ai vini di Riparbella con focus sui grandi vini rossi di Riparbella nelle annate 2021 non ancora in commercio ma in prossima uscita. Sarà guidata da Ais insieme ai produttori delle aziende che parteciperanno all’evento. Eccellenze di Toscana. AIS Toscana per il fine settimana dell’8 e 9 marzo torna protagonista alla Stazione Leopolda di Firenze con l’Eccellenza di Toscana, l’imperdibile tasting aperto al pubblico che raccoglie ogni anno centinaia di produttori del Granducato, con le loro etichette più prestigiose (oltre 900), rappresentative della vera eccellenza enologica Toscana.