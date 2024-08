"I soldi a pioggia non servono a niente"

"I soldi a pioggia non bastano più, si definisca una strategia vera". Sullo scambio di accuse tra Lorenzo Nuti di Confcommercio che ha sottolineato il bilancio negativo delle aperture serali di luglio a Pontedera e l’assessore Alessandro Puccinelli che ha sostenuto non essere un problema del Comune ma piuttosto un trend nazionale, si inserisce Fratelli d’Italia. "Fratelli d’Italia – si legge in una nota – ha sempre sostenuto la necessità di una strategia condivisa con i commercianti per la pianificazione delle feste cittadine. Ora, però, assistiamo a questo assurdo siparietto tra Nuti e Puccinelli, entrambi candidati di Franconi. Puccinelli, nominato assessore al commercio, e Nuti, rimasto a mani vuote ma finalmente tornato alla realtà, visto che fino a poco tempo fa ha sostenuto chi per anni si è strenuamente opposto alle richieste che ora avanza". Secondo il partito di Giorgia Meloni, la richiesta di Nuti di sedersi ad un tavolo per calendarizzare adeguatamente eventi e iniziative per evitare di veder finire le aperture serali dei negozi per mancanza di adesioni è "da anni la richiesta di Fratelli d’Italia". E sulla posizione di Puccinelli, che ha sostenuto che il Comune ha fatto la sua parte. "Ma cosa ha fatto davvero, oltre a spendere i soldi dei contribuenti senza alcuna strategia?

La risposta è semplice: nulla" sentenzia FdI. "Rinnoviamo la nostra proposta di avviare un tavolo serio fra amministrazione, commercianti e soggetti interessati, per una pianificazione a lungo termine degli eventi cittadini. Pontedera non può più permettersi di sperperare risorse pubbliche. È tempo che Puccinelli e l’amministrazione smettano di ergersi su un piedistallo e lavorino in sinergia con i commercianti in maniera seria e costruttiva. Un tessuto economico in buona salute garantisce più decoro, più sicurezza e più benessere, tutti elementi di cui Pontedera ha urgente bisogno".