I segreti del croccante svelati ai bambini della scuola Saffi

"Esperienza, occhio e passione per un croccante ottimo che ha pochi ingredienti ma che necessita di anni di lavoro e di una cottura perfetta nel rame per uscire come solo il ‘Bozzi’ sa creare". In occasione della Giornata internazionale dell’alimentazione alcune classi della primaria Saffi sono andate in piazza Duomo per scoprire i trucchi della preparazione del croccante, il dolce tipico della fiera. E chi meglio della famiglia Brogi, conosciuti come ‘il banco del Bozzi’, che da anni portano avanti la tradizione di famiglia, potevano svelare i suoi segreti. Ad illustrare la stesura del croccante c’era Paolo, 83 anni che da quando ha 15 anni mette una cura maniacale nella preparazione di questo dolce. Insieme a lui David e Simone Brogi, che hanno spiegato ai bambini come nasce il croccante, facendoglielo poi assaggiare. Presente l’assessore Alessandro Puccinelli. "I bambini – ha detto David – hanno partecipato con vero entusiasmo, facendo molte domande e facendoci commuovere. Un ringraziamento va ai loro insegnanti".

l.b.