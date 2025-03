I sapori del marzuolo sul colle. Torna la kermesse del tartufo. Un fine fine settimana intenso

Conto alla rovescia per l’appuntamento di sabato 5 e domenica 6 aprile a Volterra per il nuovo appuntamento con la Mostra mercato del tartufo marzuolo, edizione numero dodici per l’evento che inaugura la primavera del gusto di Toscana celebrando i sapori del territorio in un fine settimana di gusto e divertimento pensato per tutta la famiglia. Cuore pulsante della manifestazione saranno le Logge del Palazzo Pretorio di piazza dei Priori, cornice dove tanti artigiani del gusto presenti presenteranno al pubblico tra vendita e assaggi il meglio del paniere locale: tartufo ovviamente, il figlio più pregiato di queste terre, ma anche formaggi, olio, vino, birra, salumi e dolci. Il tutto accompagnato da un ricco calendario di eventi e iniziative che abbracceranno la città dentro e fuori mura.

Fra le iniziative, la Notte bianca del Tartufo, che fino alla mezzanotte di sabato vedrà l’apertura straordinaria di negozi ed attività commerciali e la città animarsi di musica e iniziative che culmineranno alle 23 in piazza dei Priori con la suggestiva esibizione Fuoco e anima a cura della compagnia I Mercenari. Domenica 6, alle 17.30 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, la consegna del premio Giovane Jarro, settima edizione dell’appendice dell’importante riconoscimento da anni conferito durante l’edizione autunnale di Volterragusto ai più importanti comunicatori di settore: un premio che vuole valorizzare l’impegno di quei giovani Under 35 che in ambito professionale si siano distinti nell’opera di valorizzazione e divulgazione enogastronomica. A riceverlo Eleonora Riso, regina della 13esima edizione del seguitissimo talent show culinario MasterChef Italia.