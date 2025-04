I ragazzi e la pratica dello sport. Benessere per corpo e mente

TERRICCIOLALo sport è uno delle maggiori fonti di socializzazione per i ragazzi. Lo sport è una cosa che dà molto benessere al corpo e alla mente se, però, non si è obbligati a farlo, perché altrimenti diventa un peso, che poi porta i ragazzi a coltivare un profondo rancore verso di esso. La maggior parte di noi alunni della classe seconda A della scuola Secondaria di primo grado di Terricciola pratichiamo uno sport per scelta, mentre altri non praticano alcun sport.

Molti di noi si dedicano al calcio e le squadre più scelte sono la Pecciolese, il Pontedera e la Bellaria, mentre altri fanno sport meno popolari come la pallanuoto nel GesportCascina o il ju-jitsu a Ponsacco, qualcuno rugby e altri motocross.

Quando si fa uno sport fin da piccoli generalmente accade che alcuni si affezionano al primo ed unico sport ringraziando chi lo ha indirizzato a quel tipo di attività: magari un familiare o un amico già esperti o magari l’hanno visto alla televisione. Altri, che nella loro vita hanno provato molti sport e fino a che non hanno trovato quello più adatto, in cui si sentono realizzati, ottengono una propria soddisfazione e, la cosa più importante, si divertono. Quando si fa sport i ragazzi si sentono liberi e possono staccare dalle attività scolastiche per una o due ore, indispensabili per rilassarsi o tornare sereni dopo una giornata impegnativa a scuola.

Inoltre se un ragazzo accumula molte emozioni durante la giornata, quando fa sport può sfogare tutta la sua rabbia o la sua frustrazione sul campo. Molti ragazzi sognano, praticando sport, di poter raggiungere un giorno importanti traguardi in ambito magari anche internazionale, diventare dei professionisti ciò dimostra quanto sia importante l’attività sportiva per ciascun individuo.

Tutti noi siamo contenti dello sport che pratichiamo perché ci permette di stare con gli amici e divertirsi nonostante l’impegno sia faticoso poiché ci alleniamo molte volte a settimana. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di giocare contro le giovanili di squadre molto famose, ad esempio Inter, Atalanta, Torino, Milan e altre squadre straniere provenienti da Francia e Grecia.

Abbiamo deciso di fare un’indagine su quali sono gli sport che gli alunni della scuola Secondaria di primo grado di Terricciola praticano e abbiamo ottenuto questi risultati: su 100 alunni 24 fanno calcio, 13 pallavolo, 10 nuoto, 5 ginnastica, 4 pugilato, pattinaggio e ballo, 3 tennis, basket, atletica, 2 rugby, equitazione, 1 motocross e ciclismo, 21 non praticano sport.