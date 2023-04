I Punkreas al Concertone di Fornacette

La liberazione a Calcinaia si celebra in musica. L’associazione Comitato 25 aprile ha annunciato il programma per martedì in piazza della Resistenza. Si comincia alle 16 quando lo spazio intorno al grande palco comincerà ad animarsi con i banchi del mercatino eco-equo-solidale. Poi saranno le note del gruppo musicale punk tutto al femminile delle Bambole di pezza e Masu a scaldare il pubblico. All’ora del tramonto saranno i Quartiere Coffee a salire sul palco con il loro reggae in salsa grossetana. Infine il momento clou del concerto sarà l’arrivo dei Punkreas, previsto per le 21. Uno dei gruppi punk italiani più conosciuti. Un tuffo negli anni ’90, nel clima sociale e politico di quel tempo con i pezzi storici della band, tra le etichette indipendenti, le autoproduzioni e i concerti dal vivo. Una musica che ha sempre fatto rima con impegno sociale, intesa come cassa di risonanza per temi contemporanei urgenti. Da poche settimane è uscito il loro ultimo disco Electric Déjà-Vu. Il Comitato 25 aprile organizza il concerto da ben 19 anni. Sul palco di Fornacette sono saliti tra gli altri: Eugenio Bennato, Bobo Rondelli, I Modena City Ramblers, la Bandabardò, Piotta, Nada, 99 Posse, The Zen Circus e Baustelle. L’ingresso, come sempre sarà libero e aperto a tutti, Le celebrazioni ufficiali del 25 aprile si svolgeranno invece la mattina a partire dalle 9.30, nel cuore del capoluogo calcinaiolo, davanti al palazzo Comunale in piazza Indipendenza.

A seguire, il corteo dei partecipanti guidato dal sindaco, Cristiano Alderigi e da un rappresentante del consiglio comunale dei ragazzi, inizierà a snodarsi per le vie del centro con soste previste di fronte ai monumenti che ricordano la Liberazione. Qui i due primi cittadini depositeranno corone di alloro per onorare la memoria dei caduti. Le prime tappe saranno quelle di Lungarno Roma e via Caldereto. La mattinata proseguirà a Fornacette in piazza della Repubblica dove verrà deposta un’altra corona di alloro. Da lì il corteo partirà nuovamente attraversando il centro per raggiungere piazza della Resistenza, dove si svolgeranno gli interventi istituzionali del sindaco, della presidente della locale sezione Anpi, Elena Ricci e di un rappresentante del consiglio comunale dei ragazzi. |