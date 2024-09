I Mobilieri affondano. E la maledizione continua

Mobilieri Ponsacco

0

Pro Livorno Sorgenti

1

Mobilieri Ponsacco: Lampigna no, Gemignani, Pacifico (2’st Morana), Colombini, Mancini, Penco (8’ st Volpi), Fischer (20’st Crecchi) Borselli, Mengali,Regoli, Imbrenda (8’st Pallecchi) . A disp. Profeti, Bagnoli, Pisani,Di Giulio, Guerrucci. All. Macelloni.

Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Rotunno, Lischi A. Putignano (42’st Tantardini) Cavalli, Singorini,Freschi(29’st Pratesi), Santagata,Lucchesi(40’st Mafffei), Gjini(22’st Morelli), Casanova. A disp.Strambii,Buonaccorsi, Ria,Di Tora, Romanacci All. Bendinelli.

Arbitro: Giorgino di Milano (Mucci-Finizzola).

Marcatore: 41’ pt Freschi.

Note: La ripresa iniziata con di 8’ di ritardo per ripristinare una linea di porta cancellata dalla pioggia. Amm. Santagata, Rotunno; Angoli:5 a 2; Rec. 1pt – 5st. Spettari: 100.

Piove sul bagnato in casa dei Mobilieri Ponsacco e non tanto non per il mini diluvio che si accanito per buona parte della gara dove sono state accese anche le luci artificiali che non hanno ravvivato la squadra rossoblù a ribaltare un risultato che è apparso indiscutibile dopo il vantaggio dei biancoverdi. Manovre troppo prevedibili dei rossoblù con distacco evidente fra difesa e attacco e livornesi ben concentrati anche ad uomo e decise ripartenze. Eppure la prima frazione dava certezze delle due difese e i tentativi, molto timidi, per cercare la via del gol erano sprazzi di Fisher 19’, Regoli 29’, Mengali 38’ mentre Imbrenda al 40’ faceva gridare al gol evitato dalla prontezza di Bettarini. Al 41’ il lampo che determina la gara, lancio filtrante per la freccia Freschi che brucia in velocità la difesa e stampa sotto l’incrocio il gol partita. La previsione che sarà dura interrompere la serie negativa della vittorie che fa data dal 21 dicembre 2022 si ha quando al 5’ Putignano sfiora il raddoppio ed all’8 Lampignano é salvato dal palo su zuccata di Santagata. Il 3 5 2 di Macelloni ritrova un po’ di compattezza e fino al termine c’è assedio alla porta della Pro Livorno ed i cross dalle fasce laterali fioccano in continuità ma ha svettare sono Lischi, Cavalli o Signorini, e quando al 48’ Rotunno salva il gol sulla linea di porta da un cross di Pallecchi deviato, vuol dire che era scritto: ennesima sconfitta rossoblu.

Luciano Lombardi