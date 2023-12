"I greci, gente seria". Tra danza e rigore

Venerdì alle 21:30 al Quaranthana Teatro andrà in scena ‘’I greci, gente seria! Come i danzatori’’ della compagnia riminese Quotidiana.com, spettacolo vincitore della sedicesima edizione del premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche "Dante Cappelletti" 2022, ideazione, drammaturgia e messa in opera Roberto Scappin e Paola Vannoni. "Danza come prova di resistenza? O forse pensiero prova di resistenza. Pensiero e danza hanno un elemento in comune: il rigore. Il rigore conduce a degli esiti, che rappresentano il compimento, l’approdo. Senza il quale manchiamo di senso. Lo sapevano i greci, definendosi mortali", spiegano gli autori dello spettacolo.