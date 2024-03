I giovani nelle "periferie esistenziali"

Ancora opportunità per i giovani con un progetto carico di Torna anche quest’anno il progetto "Le 4 del pomeriggio" della Caritas Diocesana. Durante l’estate sarà offerta ai giovani del nostro territorio l’opportunità di partecipare a esperienze formative in "periferie esistenziali", in Italia e all’estero, dove si dà una testimonianza forte di Vangelo. Il progetto sarà presentato a Ponsacco lunedì alle 21.15 nei locali della parrocchia (piazza San Giovanni, 1). E sarà possibile collegarsi su piattaforma Zoom con l’ID riunione 84642087455 e il Passcode 041143. Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie per chi è interessato a partecipare. Sono previsti, in data ancora da definire un viaggio in Turchia e dal 25 luglio al primo agosto un viaggio in Albania; inoltre, un’esperienza di servizio alla Nuova Cucina Organizzata di Casal di Principe e un periodo di volontariato, dal 24 al 30 giugno, al carcere di Padova e dal 18 al 25 agosto con i migranti a Borgo Mezzanone. È prevista anche un’esperienza per gli adulti, a Casal di Principe, con don Armando Zappolini (nella foto) come accompagnatore. Si collegheranno durante l’incontro di presentazione Peppe Pagano della Cooperativa Nco di Casal di Principe e Suor Camilla dall’Albania. Come negli anni scorsi, la Caritas diocesana si farà carico delle spese di viaggio e, per alcune di queste trasferte, anche delle spese di soggiorno, con una bella novità che è stata annunciata dagli organizzatori e che sarà presentata durante l’incontro.