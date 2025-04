I giovani e la Festa della Liberazione. Una serata fra cultura e memoria

Significativa la presenza dei giovani. "Un 25 aprile che guarda al futuro", ha detto la Sindaca Arianna Cecchini nel suo intervento durante la celebrazione dell’80° anniversario dalla liberazione. Per la prima volta, quest’anno, infatti, ha partecipato la consulta provinciale degli studenti di Pisa con la presidente Sara Guttadauro, a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Comune e Consulta Universitaria. A seguire le letture del consiglio comunale dei ragazzi, da poco rinnovato, accompagnato dalle docenti di riferimento delle scuole primarie e della secondaria di Capannoli.

"Abbiamo voluto dare voce ai più giovani perché è con loro che dobbiamo costruire un futuro di pace, un futuro che non faccia sbagli come quelli commessi in passato – ha detto Cecchini –. Dobbiamo ricordare per costruire un futuro migliore. Da qui dobbiamo ribadire che siamo antifascisti e partigiani e che vogliamo un futuro di pace, proprio come ci ha insegnato Papa Francesco. Prima dell’intervento della sindaca, la parola è stata data al presidente della Sezione Colline Valdera dell’Anpi Ivan Mencacci, che ha sottolineato l’importanza della presenza di molti giovani: "Bisogna costruire con loro un futuro migliore", ha detto, ringraziando poi l’amministrazione comunale, sensibile a queste tematiche, e la scuola, con cui Anpi locale ha avviato un percorso di conoscenza storica.

E proprio domani sera alle 21.30 al teatro comunale, si terrà un’iniziativa organizzata dal Comune e da Anpi: "80 anni dalla Liberazione: dalla Resistenza alla Costituzione". Parteciperà il consiglio comunale dei ragazzi, insieme al Complesso Bandistico Belvedere e alla Corale Santa Cecilia.