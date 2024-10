I furbetti degli abiti usati. Offensiva della polizia locale contro il degrado ai contenitori

CALCINAIA

I periodi più critici dell’anno sono quelli del cambio di stagione. I momenti per passare dagli abiti pesanti a quelli più leggeri e viceversa e anche per liberare gli armadi dai vestiti vecchi. Sono questi i momenti in cui vicino ai cassonetti gialli della società che gestisce la raccolta degli abiti usati vengono registrati cospicui abbandoni e degrado crescente. Così, per rispondere a quel manipolo di incivili che arrivano a Calcinaia anche dai territori vicini, la polizia municipale mette in pratica la linea della tolleranza zero decisa dalla giunta guidata dal sindaco Cristiano Alderigi. "Da inizio anno gli agenti hanno elevato una quarantina di contravvenzioni ai trasgressori per abbandono di sacchi di vecchi vestiti fuori dai cassonetti – le parole dell’assessore all’ambiente Flavio Tani – Gli abbandoni si registrano soprattutto nei periodi dei cambi di stagione quando da un giorno all’altro, ma anche nella stessa giornata in poche ore, da essere tutto pulito intorno ai contenitori si passa a trovare distese di sacchi. Lasciare i sacchi dei vestiti fuori dai contenitori, anche questi ultimi sono pieni. I controlli sono costanti anche con l’utilizzo di telecamere mobili che vengono spostate vicino alle diverse postazioni dei cassonetti della Coccapani che, lo ricordo, ha attivo anche un servizio gratuito di ritiro domiciliare degli indumenti usati, ma solamente per un certo quantitativo di materiale stimato in mezzo metro cubo, corrispondente cioè a due/tre sacconi neri". Per prenotarlo è necessario contattare il numero 050 984305. Chi trova i contenitori pieni può portare i sacchi con gli indumenti usati alla stazione ecologica aperta lunedì, martedì e mercoledì dalle 13 alle 19, giovedì, venerdì e sabato dalle 7 alle 13. "E per chi non volesse o non potesse spostarsi fino al centro di raccolta di via del Marrucco – aggiunge Tani – è sempre attivo l’Ecomobile il sabato in via Corsi a Calcinaia dalle 9 alle 10 o al mercato di Fornacette dalle 10.15 alle 12. I controlli vengono effettuati dalla polizia locale anche nelle zone del territorio dove vengono abbandonati rifiuti ingombranti e nei pressi dei cestini nelle strade e nelle piazze".