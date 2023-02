I tecnici e il liceo delle scienze umane. Sono questi due gli indirizzi che fanno registrare la maggiore attenzione, e quindi iscrizioni, da parte dei ragazzi delle terze medie. Rispetto ai dati pubblicati il primo febbraio scorso non si registrano sostanziali cambiamenti nelle iscrizioni, anche dopo la proroga di sei giorni che è servita a inserire le iscrizioni arrivate a mano.

Confermano i numeri del 31 gennaio il liceo XXV Aprile e l’Itis Marconi che si conferma l’istituto superiore cittadino con il maggior numero di matricole (313, di cui 232 sul tecnico e 77 sul liceo, con un calo di 27 iscrizioni al liceo rispetto al 2022).

Al liceo XXV Aprile gli iscritti alle prime 2023-2024 sono 189 (47 al classico, 78 allo scientifico tradizionale e 64 all’indirizzo scienze applicate), una ventina in meno rispetto al 2022. All’Itcg Enrico Fermi i nuovi iscritti sono 243, un paio in più rispetto al dato del 31 gennaio con un aumento in tutti gli

indirizzi eccetto agraria.

All’Ipsia Pacinotti diretto dalla professoressa Maria Giovanna Missaggia gli iscritti sono 115 (cinque in più del dato fornito il 31 gennaio scorso). Infine, il liceo Montale Montale dove a far registrare un vero e proprio boom di iscrizioni è l’indirizzo scienze umane con 138 (30 in più dello scorso anno), in 52 frequenteranno le future prime dell’economico sociale e 87 del linguistico.

In totale 277 iscritti. Le prime con molta probabilità saranno dodici, lo stesso numero delle quinte in uscita, con la differenza che saranno classi numerose.

