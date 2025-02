I cori parrocchiali quest’anno “canteranno“ il Giubileo

La Commissione diocesana di musica sacra ha comunicato le date della tradizionale rassegna dei cori che, vista la Pasqua tardiva di questo 2025, avrà luogo nel periodo quaresimale.

Il calendario sarà il seguente:

Sabato 15 marzo alle 21,15: Casciana Terme, chiesa parrocchiale. Sabato 22 marzo alla stessa ora : San Romano, chiesa conventuale. Sabato 29 marzo alle 21,15: Castelfranco, chiesa parrocchiale. Sabato 5 aprile nel medesimo oraio: Fucecchio, Chiesa di Santa Maria delle Vedute. Da non dimenticare, poi, l’appuntamento consueto di martedì 13 maggio alle 21,15 per celebrare la festa della Dedicazione della Cattedrale. Il tema della rassegna di quest’anno sarà "Cantiamo la speranza". Sarà un modo per accogliere e rilanciare in musica lo spirito del Giubileo da poco iniziato. Ad ogni gruppo sarà richiesto di eseguire almeno un canto che richiami in qualche modo questo tema.