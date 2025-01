I consiglieri di minoranza: "I reperti del museo restino a Orentano"

"I reperti storici custoditi nel museo di Orentano rimangano a Orentano. Hanno un valore culturale e storico e sono testimonianze uniche di un passato che merita di essere preservato e valorizzato nel luogo in cui è stato trovato. Non accettiamo che la storia di Orentano venga cancellata". Lo dicono i consiglieri orentanesi del gruppo di opposizione Castelfrancio Unita Ilaria Duranti, Simone Benedetti e David Boldrini.

"Purtroppo, il sindaco Mini e l’assessore alla cultura Nicola Sgueo non hanno risposto alle nostre domande durante l’ultimo consiglio comunale e ci dispiace che tutto questo avvenga senza nessuna informazione e confronto con le frazioni – aggiungono i tre consiglieri di minoranza – Noi crediamo che si possa e si debba trovare nell’immediato una soluzione alternativa per mantenere i reperti storici a Orentano e, nel frattempo, continuare a lavorare per completare l’acquisizione del palazzo Ficini in piazza Roma e renderlo per la comunità e di biblioteca, gli uffici comunali distaccati, museo e spazi per attività ludiche".