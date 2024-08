I carabinieri gli confiscano l'auto, e il proprietario del mezzo aggredisce un militare

San Miniato, 16 agosto 2024 – I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno arrestato in flagranza un uomo, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma, durante un servizio di controllo, si erano recati nell'abitazione della persona in questione per procedere ad una contestazione prevista dal codice della strada e alla confisca dell’autovettura. L’uomo già multato più volte nelle scorse settimane, disattendendo a quanto gli era stato notificato, ha continuato a girare con l’auto che era stata sottoposta a sequestro e affidatagli in custodia. All’arrivo dei militari l’uomo ha iniziato ad inveire contro i carabinieri, opponendo resistenza, dapprima sedendosi davanti al veicolo per impedire che fosse caricato dalla ditta convenzionata e, successivamente, cercando di chiudersi all’interno della macchina. Il capo servizio della pattuglia intervenuta si è frapposto tra lo sportello dell’autovettura e l’uomo, impedendogli di salire: sempre più agitato, al fine di fuggire a piedi, l’uomo si è gettato sul militare, graffiandolo con la chiave della vettura che ancora teneva saldamente in mano. Grazie anche all’ausilio di un’altra pattuglia della compagnia mandata in supporto, i militari sono comunque riusciti a bloccarlo in sicurezza e a portarlo in caserma. L'uomo è stato arrestato.