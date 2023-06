I campioni e gli sportivi dell’anno Emozioni e premi all’auditorium "Le sconfitte aiutano a vincere"

di Carlo Baroni

Tre appalusi nella serata con cui San Miniato ha celebrato lo sport. Tre omaggi: il primo a Silvio Berlusconi che ha segnato l’Italia anche nello sport. Poi un saluto a Francesco Nuti, il grande attore toscano che è morto nei giorni scorsi. Infine un applauso anche per Flavia Franzoni "la moglie di Romano Prodi che lo scorso anno venne a farci visita insieme all’ex presidente del consiglio", ha detto l’assessore allo sport Loredano Arzilli aprendo la cerimonia i premiazioni dello sportivo dell’anno che il Comune è tornato a celebrare dopo tre anni. Una serata di grandi emozioni. Aperta dagli interventi di due grandi protagonisti: Simone Buti ex Nazionale di pallavolo, Amedeo Tessitori Nazionale di basket. Sono stati loro, i campioni, a consegnare gli attestati agli atleti del territorio che si sono distinti in questi tre anni in tante discipline. Prima, però, si sono raccontati per far capire il valore dello sport e la tenacia che è necessaria per diventare dei grandi, trasmettendo importanti insegnamenti. "Le sconfitte sono molto importanti - hanno detto - Da loro arrivano quelle emozioni forti per migliorarsi ancora, per superare gli ostacoli, per conquistare nuovi traguardi. Le sconfitte servono per diventare campioni: segnano, ma fanno crescere. Sono fondamentali".

Buti e Tessitori hanno raccontato brevemente ad una auditorium Credit Agricole gremito di giovani e di famiglie anche i loro inizi, la passione che li ha portati poi a consolidare la scelta e ad inseguire il sogno raggiungendo traguardi di straordinario livello. Due ragazzoni altissimi che hanno riscosso applausi ed dispensato a piene mani sorrisi e selfie con gli ammiratori. Non ha potuto essere presente Tommaso Baldanzi Nazionale U20 di calcio che però ha mandato un messaggio a tutti gli sportivi. "E’ stato importante riappropriarsi di questo evento – ha detto il sindaco Simone Giglioli –. La pandemia, che a lungo ha fermato campi e palestre, ci aveva impedito anche di celebrare questa serata che è un momento di festa e l’occasione per rendere omaggio all’impegno degli sportivi e delle società". Le immagini della serate sono state immortalate dal fotografo Francesco Sgherri.