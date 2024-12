Guida in stato di ebbrezza. Tolleranza zero: 4 denunce

PISA-SAN MINIATOTolleranza zero da parte dei carabinieri – e in generale di tutte le forze dell’ordine della provincia di Pisa – per chi si mette alla guida dopo aver bevuto e, quindi, con un tasso alcolemico sopra la soglia minima di 0,5 grammi per litro di sangue. I controlli, che in provincia sono da tempo molto serrati in tal senso, hanno subito un’ulteriore giro di vite dopo le nuove regole stabilite dal governo nazionale nelle ultime settimane.

Così, anche nelle notti del trascorso fine settimana che è coinciso con il ponte di Natale, le pattuglie dell’Arma del comando provinciale e delle compagnie di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra, hanno effettuato posti di blocco in molte strade, soprattutto quelle con la più alta concentrazione di traffico e quelle nelle vicinanze dei locali "per garantire la sicurezza stradale, con particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza".

Nel corso dell’ultimo fine settimana l’impegno delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia di quattro persone per guida sotto l’effetto di alcol. "Un chiaro segnale della determinazione nel contrastare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri", si legge in una nota divulgata ieri dal comando provinciale dell’Arma. Nel territorio della compagnia di Pisa, i militari della sezione Radiomobile hanno denunciato due persone, sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. "Questo dato evidenzia la necessità di mantenere alta la guardia anche nei centri urbani e nelle zone limitrofe", spiegano ancora i carabinieri.

Anche nel territorio della compagnia di San Miniato, l’attività della sezione Radiomobile ha portato alla denuncia di due automobilisti trovati con un tasso alcolemico oltre la soglia di legge. "L’operato dei carabinieri – spiegano ancora dal comando provinciale dell’Arma – si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alla guida in stato di ebbrezza. I controlli, svolti con l’ausilio di etilometri, mirano a dissuadere i conducenti dall’assumere comportamenti rischiosi e a sanzionare coloro che mettono a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada".