Guasto alla Prata. Replica Hera Luce

In merito all’articolo pubblicato in data il 13 febbraio dal nostro giornale, dal titolo "Il giardino della Prata da oltre un mese senza illuminazione", la società Hera Luce precisa che "la prima segnalazione è arrivata il 24 gennaio, a cui ne sono seguite altre in data 29 gennaio e l’ultima il 6 febbraio". "I reparti operativi si sono subito allertati per capire la causa del danno ed è stato trovato un guasto sulle vie segnalate, ovvero degli interruttori saltati, che sono stati subito ripristinati – ancora Hera Luce – Il 13 febbraio gli operatori sono tornati sul posto per verificare che non si fosse verificato un altro guasto, ma l’impianto è risultato regolarmente in funzione. Comprendiamo e ci scusiamo per il disagio subito dai residenti della zona, purché il reparto operativo si sia mosso con celerità ogni guasto purtroppo ha un suo percorso, più o meno lungo e complicato a seconda dei casi. Ricordiamo che per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, è previsto uno specifico contact center, dotato di numero verde e mail dedicata. Il numero verde è l’800 904 133 gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7".