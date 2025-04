"Guardate il disastro. Impossibile arrivare a casa"

La strada per arrivare alla propria casa è diventata impraticabile. Federica Ciccone, residente a Pardossi in via del Ceppo, denuncia questa situazione. "Vivo a Pardossi dal 2009, e in questi 16 anni la strada dove abito non ha mai ricevuto alcun intervento di manutenzione – dice – la parte di via del Ceppo, dove si trova la mia abitazione, è completamente sterrata ed oggi si trova in uno stato tale da essere quasi impraticabile. I corrieri da tempo si rifiutano di arrivare fino a casa nostra, e temiamo che anche un’ambulanza o altri mezzi di soccorso avrebbero difficoltà a raggiungerci in caso di emergenza. Nel 2023, dopo anni di sollecitazioni informali, noi famiglia Ciccone/Fiorentini ci siamo rivolti all’allora vicesindaco Alessandro Puccinelli, che invitò a chiarire la natura giuridica della strada per poter avviare le richieste ufficiali. Mi rivolsi subito agli uffici e presi appuntamento con l’Ufficio Ambiente per il 23 giugno 2023. In quell’occasione mi fu garantito che sarebbero stati programmati degli interventi, ma a quasi due anni di distanza non è stato fatto nulla". "Una svolta – dice – è arrivata solo grazie ad un’interrogazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha fatto emergere un dato importante: la strada, compreso il tratto sterrato, è effettivamente di competenza comunale e non vicinale. Questa è un’informazione che ho potuto ottenere solo recentemente e dopo anni di insistenze. Oggi ci troviamo con una strada devastata dalle piogge degli ultimi due inverni, completamente trascurata, e chiediamo disperatamente un intervento urgente del Comune per renderla nuovamente percorribile e sicura".